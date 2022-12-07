Смотрич встретился с послом ОАЭ

Председатель «Религиозного сионизма» Бацелель Смотрич провел встречу с послом Объединенных Арабских Эмиратов в Израиле Мохаммедом аль-Хаджа.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Они обсудили отношения между Израилем и ОАЭ, и Хаджа сказал Смотричу, что он ожидает, что эти отношения будут продолжать расти. Также стороны договорились об углублении экономических отношений между двумя странами.

Ранее Смотрич высказался о коалиционном соглашении, подписанном с партией «Ликуд» и назначенным премьер-министром Биньямином Нетаниягу. По словам политика, он ждет «революцию» в отношении к жителям Иудеи и Самарии. Он утверждает, что в данный момент полмиллиона человек проживают на этой территории, голосуют на выборах в Кнессет, проходят службу в армии и платят налоги, но находятся под управлением армии, как в «банановой республике».

«Это не имеет смысла. Идея заключается в том, что ответственность за жителей Иудеи и Самарии должна быть возвращена министерствам», – сказал депутат Кнессета.

Смотрич призвал к исправлению «искаженной реальности», выраженной в планировании, строительстве, транспорте, качестве окружающей среды и инфраструктуре. Он заявил, что в ходе создания Гражданской администрации было четко определено, что она не должна иметь дело с еврейскими жителями Иудеи и Самарии.

В силу этого председатель «Религиозного сионизма» полагает, что министр в минобороны должен располагать всей гражданской властью над Иудеей и Самарией. Также он добавил, что Нетаниягу полностью поддерживает идею роспуска гражданской администрации и предоставения всех полномочий обычным правительственным министерствам.

«Он с нами до конца», – заявил ультраправый политик.

Также Смотрич рассказал, что на его первой встрече с Нетаниягу тот решил наложить вето на передачу министерств обороны и юстиции партии «Религиозный сионизм». В целом политик остался недоволен поведением партии «Ликуд» во время переговоров, которое он сравнил с «торгашом, борющимся за каждую букву и каждый период».

«Курсор» сообщал, что Бен-Гвир обратился к генпрокурору и призвал прекратить назначать старших офицеров полиции.