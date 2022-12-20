В Офакиме внук спас 95-летнюю бабушку, чуть не задохнувшуюся во время празднования Хануки

В Офакиме в понедельник вечером Рафаэль Иферган, сотрудник скорой помощи Объединенная Хатзала, присутствовал на семейном ханукальном праздновании со своей семьей. Во время мероприятия члены семьи внезапно позвали его на помощь. Рафаэль бросился за ними и обнаружил, что его 95-летняя бабушка бледна и давится едой, которую она только что съела.

Об этом пишет Israel National News.

Отмечается, что бабушка Рафаэля страдала от полной закупорки дыхательных путей, и опытный фельдшер сразу же начал оказывать ей первую помощь приемом Геймлиха. Одновременно он поручил одному из членов своей семьи достать аптечку из машины, а другому позвонить в медицинские службы и вызвать машину скорой помощи.

«Бабушка Рафаэля не могла стоять самостоятельно, поэтому он заручился помощью двух других членов семьи, чтобы удерживать ее в положении стоя, пока он проводил прием Геймлиха. … После неоднократных толчков в живот Рафаэлю удалось вытолкнуть еду», — говорится в сообщении.

Теперь, когда она могла дышать, состояние пожилой женщины стабилизировалось. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи Объединенная Хатзала, которые помогли Рафаэлю спасать его бабушку. Через несколько минут мобильная скорая помощь доставила женщину в ближайшую больницу для дальнейшего осмотра и наблюдения.

«Всегда удивительно спасать жизнь человека в качестве врача скорой помощи. Тем более когда этим человеком является твоя собственная бабушка. Быть фельдшером скорой помощи доставляет мне огромное удовлетворение. Спасать жизни людей значит выполнять одну из самых больших мицв, которые существуют. Объединенная Хатзала — моя вторая семья, и сегодня обучение, которое я получил там, помогло мне спасти кого-то из моей первой семьи», — рассказал Рафаэль.

Как сообщал Курсор, в Нетании в понедельник, 19 декабря, мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии после того, как съел пончик. Прибывшая на место бригада MDA оказала пострадавшему медицинскую помощь и эвакуировала его в городскую больницу Ланиадо, одновременно применяя реанимационные меры.

Также Курсор сообщал о том, что цены на пончики в этом году очень высокие и в некоторых пекарнях уже достигают 16 шекелей за одно изделие.