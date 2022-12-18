Готовьте кошельки: в этом году цена за один пончик достигнет 16 шекелей

В сети Шуферсаль обычный пончик продается за 4,90 шекеля, а в пекарнях дегустационная коробка всех видов стоит 115 шекелей.

Цены на пончики в этом году очень высокие и в некоторых пекарнях уже достигают 16 шекелей за одно изделие.

Об этом сообщает Mako.

По оценкам экономистов, на фоне восстановления экономики после коронавирусного кризиса доходы рынка хлебобулочных и кондитерских изделий в Израиле составят примерно 2,77 миллиарда шекелей. Это на 11% выше, чем в прошлом году и на 3% процента выше, чем в 2019 году (до коронавируса).

В сети Шуферсаль обычный пончик продается за 4,90 шекеля, 3 штуки — за 12,90 шекелей, упаковка из 6 штук — за 19,90 шекелей. Пончик с глазурью уже стоит 7,90 шекелей за один и 32,90 шекелей за 6 штук. Мини-пончик обойдется в 3,90 шекеля за штуку, 12,90 шекелей за 3 пончика, и 19,90 шекелей за 6 штук.

В сети Yohannoff обычный пончик продается за 3,90 шекеля, а 4 штуки — за 12 шекелей. Но за пончик с шоколадом или ванилью вы заплатите 4,90 шекеля за единицу, или 16 шекелей за 4 штуки. Мини-пончики продаются только упаковками по шесть штук и стоят 14 шекелей за упаковку.

Самый дешевый — это пончик с джемом от Bonjour Bakery, и он стоит 3 шекеля за один пончик или 10 шекелей за 4 пончика. Вы можете выбрать между вкусным пончиком в шоколаде с кусочками Kit Kat и Smarties, пончиком Cheesecake Crumbs со сливочным сыром и крошкой Fativar или соленым пончиком-кренделем с пастой из лотоса.

В кондитерских вы найдете больше выбора, но и цена будет дороже. В сети Biscotti будут продаваться пончики с начинкой из молочного джема, пончики с начинкой из кондитерского крема и крема из бельгийского шоколада (9 шекелей) и пончики с клубничным джемом (7 шекелей).

Среди специальных пончиков за 13 шекелей вы найдете потрясающие десерты. «Конкорд Кассис» — крем из черной смородины (ягоды), глазурь из белого шоколада из черной смородины, малиновые палочки безе. «Paris Burst» — крем-нуга, глазурь из пралине из фундука, диск нуги Luaker, шоколад из фундука. «Лимонное безе» — лимонный крем, хрустящая лимонная глазурь из белого шоколада, поцелуй безе. «Choco Gato» — крем Nutella, глазурь из молочного шоколада, ганаш, золотая шоколадная резьба. «Крем-брюле» — ванильный и карамельный крем, шоколадная глазурь, карамельное кружево саржи, карамелизированные шоколадные жемчужины.

В кондитерской Tati классический пончик с джемом будет стоить 8 шекелей, а специальные пончики будут стоить от 12 до 16 шекелей. Пончик Alfachors — молочный джем, кокос за 12 шекелей, шоколад — шоколадный ганаш, нуга, шоколад, разноцветные конфеты за 15 шекелей, пончик Cinnabon — крем с корицей, классическая глазурь Cinnabon, корица и орехи за 14 шекелей, фисташковый пончик — фисташковый крем, белый шоколад, кусочки фисташек за 16 шекелей.

Кроме того, вы также можете приобрести коробки: дегустационная коробка всех видов за 115 шекелей или классические, шоколадные, фисташковые и альфаровые наборы за 55 шекелей.

Сейчас в Израиле действует около 1850 пекарен и кондитерских филиалов, причем пекарни составляют примерно 61% филиалов, а остальные кондитерские филиалы. Так что выбор велик.

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