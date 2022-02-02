В окрестностях Ашкелона взорвался автомобиль: два солдата ЦАХАЛ чудом остались целы

Криминальные войны на юге Израиля продолжаются — в среду был взорван припаркованный автомобиль недалеко от мошава Бейт-Шикма в окрестностях Ашкелона.

В окрестностях Ашкелона в ходе криминальных разборок был взорван автомобиль. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал, так как владелец авто в этот момент не находился в транспортном средстве.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «Israelinfo».

Недавно стало известно, что во время взрыва по дороге на своем автомобиле проезжали два бойца элитного подразделения ЦАХАЛ.

Они остались целы, но в машине разбиты стекла, кроме того есть другие повреждения.

Пожарные потушили возгорание, а полиция начала расследование.

Предположительно, все это отголоски войны между криминальными кланами «Бней Шломо» и «Шалом Домрани».

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Иерусалиме оправдали начальника полицейского участка, который напал на протестующих.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.