В окрестностях Ашкелона взорвался автомобиль: два солдата ЦАХАЛ чудом остались целы

В окрестностях Ашкелона в ходе криминальных разборок был взорван автомобиль. К счастью, в результате взрыва никто не пострадал, так как владелец авто в этот момент не находился в транспортном средстве.
Об этом сообщает новостное интернет-издание «Israelinfo».
Недавно стало известно, что во время взрыва по дороге на своем автомобиле проезжали два бойца элитного подразделения ЦАХАЛ.
Они остались целы, но в машине разбиты стекла, кроме того есть другие повреждения.
Пожарные потушили возгорание, а полиция начала расследование.
Предположительно, все это отголоски войны между криминальными кланами «Бней Шломо» и «Шалом Домрани».
Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Иерусалиме оправдали начальника полицейского участка, который напал на протестующих.
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