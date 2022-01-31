Автомобиль с отцом и дочерью забросали камнями в палестинской деревне Дайр-Джарир

Отец и дочь Рами и Инбал Орпаз направлялись к горе Хазор, чтобы увидеть снег, выпавший там на прошлой неделе. Холм является популярным туристическим местом для израильтян.

Потерпевшие рассказали, что они заблудились и пытались использовать навигационное приложение, чтобы вернуться на свой маршрут, но оказались в палестинской деревне Дайр-Джарир. Она находилась примерно в четырех минутах езды от пункта назначения.

Об этом сообщает Times of Israel.

«Когда мы заехали в деревню, там было тихо, и мы не увидели ничего подозрительного», — сказал Инбал.

Вскоре отец с дочерью оказались в пробке. Внезапно появилась группа молодых арабов. Они начали бросать камни в их машину.

«Кто-то двинул свою машину вперед, чтобы заблокировать группу, чтобы мы могли развернуться и выбраться оттуда», — рассказал Инбал.

К счастью, им обоим удалось уехать без травм.

«В машину попали камни весом 6-7 кг», — рассказала дочь Рами.

Также отец и дочь рассказали о проблемах, которые возникли у них в полиции Израиля.

«Более двух часов в отделении (полиции Ариэля, ред.) с нами никто не разговаривал — единственное, что их беспокоило, это то, что мы пришли с нашей собакой, что как-то незаконно без определенной процедуры», — сказал Инбал.

В самой полиции прокомментировали инцидент тем, что в рамках рассмотрения жалоб некоторым из заявителей пришлось ждать встречи со следователем и дачи показаний. Правоохранители извинились за ожидание и заявили, что расследование по этому делу продолжается.

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