В Оцма Иегудит назвали причины успеха партии на выборах

Став третьей по величине партией в Кнессете с 14 местами, нет сомнений, что самым большим сюрпризом этого избирательного цикла является союз партий «Религиозный сионизм» и «Оцма Иегудит».

Ицхак Вассерлауф из Оцма Иегудит, который занимает пятое место в списке и может стать самым молодым министром в правительстве , когда оно будет сформировано, поговорил в четверг с корреспондентами Radio 103FM Голаном Йочпазом и Анатом Давыдовым. На вопрос, к какому министерству он стремится, Вассерлауф ответил: «Сначала надо дождаться, пока они закончат подсчет голосов. Мы хотим получить все подробности. Конечно, я считаю, что именно мы принесли победу правым. Они всегда думали, что мы воруем голоса внутри блока, но мы доказали, что брали голоса вне блока. Треть наших избирателей — это люди, которые вообще не голосовали на предыдущих выборах».

Что касается разговоров о том, что Бен-Гвир — это серебряное блюдо, которое принесло Нетаниягу победу, Вассерлауф сказал: «Конечно. У нас есть большое количество избирателей, которые не голосовали в прошлом, это люди, которые верят в нас. Они ранее голосовали за [Бени] Ганца (Национальное единство), даже за лейбористов, что удивительно. Я думаю, что то, что мы говорили на этих выборах, было центральным вопросом для людей, и это вопрос личной безопасности. Личная безопасность колебалась последние полтора года, особенно когда мы увидели продажу этого правительства Исламскому движению и [депутату Мансуру] Аббасу (Объединенный арабский список). Люди искали что-то, куда можно было бы обратиться, что обеспечит их безопасность».

Когда его спросили, что председатель его партии депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир будет делать в качестве министра общественной безопасности, он ответил: «Во-первых, есть несколько вопросов, которые, по нашему мнению, нам необходимо решить немедленно, например, изменение правил установления неприкосновенности для полиции и солдат. Когда солдат идет в бой, он не должен после этого думать о том, какого адвоката нанять. Я могу сказать только одно: мы не классические политики, которые что-то обещают перед выборами, а потом забывают об этом».

Ранее Курсор писал, что Бен-Гвир обрушился на Лапида в связи с терактом в Иерусалиме.