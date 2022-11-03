Бен-Гвир обрушился на Лапида в связи с терактом в Иерусалиме

Лидер «Оцмах Иехудит» Итамар Бен-Гвир раскритиковал правительство Яира Лапида в ответ на известие о теракте и направил наилучшие пожелания пострадавшим.
Он призвавал Лапида восстановить безопасность.
«Сумерки правительства Ганца-Лапида заканчиваются очередным ударом ножом, — сказал Бен-Гвир. — Пора восстановить безопасность на улицах, пора навести здесь порядок, пора завести здесь главу семьи, пора ликвидировать террориста, который вышел на теракт!»
Ранее Курсор писал, чтов полиции озвучили подробности ножевого теракта в Иерусалиме.
Кроме того, стало известно, когда Лапид позвонит Нетаниягу, чтобы признать его победу на выборах.
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