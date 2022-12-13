В Оцма Иегудит потребовали положить конец террору на дорогах

Во время выступления в Кнессете депутат от Оцма Иегудит Лимор Сон Хар-Малех прокомментировала арабский терроризм на дорогах в Иудее и Самарии и упомянула о нападении с забрасыванием камнями.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

«Сегодня мы завершаем еще одну неделю арабского терроризма на дорогах, о котором, к сожалению, почти нигде не сообщалось. В прошлую среду Ходая Мартен, жительница Хар-Брахи, ехала из своего дома в центральный регион Израиля со своей подругой, которая была на шестом месяце беременности. Через несколько минут после того, как они выехали из города, они попали в засаду арабских террористов на обочине дороги, которые забросали их машину камнями. Ходайе понадобилось чудо, чтобы заметить террористов до того, как камни попали в их машину, и предупредить свою подругу, которая успела отъехать как раз в нужное время, прежде чем камень раздавит ей голову. Вся машина была заполнена осколками стекла. Подруга Ходая получила травмы лица. Женщины вернулись домой травмированные, с воспоминаниями, которые они будут нести с собой в ближайшие годы каждый раз, когда будут путешествовать по дороге. Это увеличивает количество обстрелов камнями на дорогах до 71 за последнюю неделю, 12 покушений на убийство с использованием коктейлей Молотова и около 10 расстрелов солдат и мирных жителей в Иудее и Самарии. Этот кровавый террор стал рутиной жизни для полмиллиона жителей Иудеи и Самарии, и каждую неделю сообщает о физических и моральных жертвах. Это не должно было стать нашим уделом в жизни, и мы не должны с этим мириться. Конец молчания «, – заявила она.

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