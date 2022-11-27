В Отцма Йехудит рассказали, как можно предотвратить столкновения солдат ЦАХАЛа с левыми активистами

«Я знаю, каково это — пытаться игнорировать их плевки и ругательства, — говорит депутат Кнессета Ицхак Вассерлауф. — Я служил в Хевроне».

В конце прошлой недели появились документы, свидетельствующие о том, что левые активисты подверглись нападению со стороны солдат ЦАХАЛа после демонстрации левых в Хевроне, которую поддержали палестинские семьи.

Член Кнессета от Оцма Йехудит Ицхак Вассерлауф был приглашен на радио 103FM для обсуждения инцидента. «Я служил в Хевроне, — сказал он. — Я знаю, каково это, когда всевозможные анархисты пытаются действовать тебе на нервы и фотографировать, как ты делаешь что-то не так, в то время как ты пытаешься игнорировать их плевки и проклятия».

«Тем не менее, ситуация там чрезвычайно сложная. Мятежники, кажется, делают все, что хотят, в том числе беспокоят там солдат, поэтому я могу понять солдатскую поговорку — «просто подождите, пока Бен-Гвир придет и все наладится». Каждый божий день они причиняют вред солдатам ЦАХАЛа и мешают им выполнять свои обязанности. Мы должны представить полную картину. Любой, кто причиняет вред солдатам, должен быть удален от них, чтобы они могли выполнять свою работу».