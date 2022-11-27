Спикер Кнессета намеренно замедляет приведение к присяге новой коалиции – СМИ

Спикер Кнессета Мики Леви, как сообщается, планирует отложить назначение своего преемника, что, в свою очередь, может отсрочить приведение к присяге возглавляемой «Ликудом» коалиции.

Сообщается, что правый блок планировал быстро заменить Леви, чтобы получить контроль над законодательной повесткой дня парламента и быстро принять несколько ключевых законов, в том числе закон, который позволил бы назначить лидера ШАС Арье Дери министром, несмотря на его недавнюю судимость.

Без такого законодательства партии правого религиозного блока Биньямина Нетаниягу не смогут привести к присяге новое правительство вместе с Дери.

Согласно субботнему репортажу общественной телекомпании «Кан» без источника, Леви из «Еш Атид» планировал отложить назначение нового спикера как минимум на неделю с момента, когда он впервые получил запрос.

На запрос «Кана» о комментарии в офисе Леви заявили, что просьбы о включении выборов нового спикера в повестку дня Кнессета не поступало.

Согласно сообщению 12 канала на прошлой неделе, один из двух депутатов от «Ликуда» — Йоав Киш или Офир Акунис — будет назначен на должность спикера Кнессета на постоянной основе.

Ранее Курсор писал, что в Ликуде растет недовольство Яривом Левиным, который отвечает за коалиционные переговоры.

Кроме того, Бен-Гвир рассказал, какими будут его первые шаги на посту министра.