Спикер Кнессета намеренно замедляет приведение к присяге новой коалиции – СМИ

09:52, Сегодня
Новости Израиля, Политика
мики леви фото
Фото: Yonatan Sindel/Flash90

Уходящее правительство, как сообщается, стремится сохранить контроль над законодательной повесткой дня, срывая план блока Нетаниягу принять закон, позволяющий осужденному Дери получить портфель министра.

Спикер Кнессета Мики Леви, как сообщается, планирует отложить назначение своего преемника, что, в свою очередь, может отсрочить приведение к присяге возглавляемой «Ликудом» коалиции.

Сообщается, что правый блок планировал быстро заменить Леви, чтобы получить контроль над законодательной повесткой дня парламента и быстро принять несколько ключевых законов, в том числе закон, который позволил бы назначить лидера ШАС Арье Дери министром, несмотря на его недавнюю судимость.

Без такого законодательства партии правого религиозного блока Биньямина Нетаниягу не смогут привести к присяге новое правительство вместе с Дери.

Согласно субботнему репортажу общественной телекомпании «Кан» без источника, Леви из «Еш Атид» планировал отложить назначение нового спикера как минимум на неделю с момента, когда он впервые получил запрос.

На запрос «Кана» о комментарии в офисе Леви заявили, что просьбы о включении выборов нового спикера в повестку дня Кнессета не поступало.

Согласно сообщению 12 канала на прошлой неделе, один из двух депутатов от «Ликуда» — Йоав Киш или Офир Акунис — будет назначен на должность спикера Кнессета на постоянной основе.

Ранее Курсор писал, что в Ликуде растет недовольство Яривом Левиным, который отвечает за коалиционные переговоры.

Кроме того, Бен-Гвир рассказал, какими будут его первые шаги на посту министра.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.

Автор материала:
ТЭГИ:
Комментируйте эту новость на странице Курсора в Facebook.