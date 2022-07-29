ПА добивается полноправного членства в ООН

ПА обратилась к членам Совета Безопасности и просит содействовать шагу, в котором «Палестина» получит признание в качестве полноправного члена ООН.

Рияд Мансур, постоянный представитель «Палестины» при ООН, заявил в четверг, что руководство Палестинской автономии ведет переговоры на высшем уровне во главе с председателем ПА Махмудом Аббасом с целью потребовать полноправного членства «Государства Палестина» в ООН, чтобы сохранить решение о двух государствах.

В интервью радиостанции «Голос Палестины» Мансур сказал, что Палестинская автономия обратилась по этому поводу к президенту США Джо Байдену, президенту Франции Эммануэлю Макрону, королю Иордании Абдалле II и странам-членам Совета Безопасности.

Он добавил, что требования палестинцев были озвучены в речи, произнесенной от имени «Государства Палестина», которая прозвучала на открытом заседании Совета Безопасности, и они изучаются членами Совета Безопасности. Ответ ожидается в ближайшем будущем, сказал Мансур.

Он подчеркнул важность того, чтобы «международное сообщество взяло на себя ответственность за сложившуюся ситуацию, предоставив международную защиту палестинскому народу и сохранив решение о двух государствах в свете политики апартеида, проводимой оккупацией».

В 2012 году Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством голосов одобрила признание де-факто «государства Палестина», когда она повысила статус наблюдателя ПА в ООН до государства, не являющегося членом.

Полноправное членство означало бы международное признание палестинской государственности.

Ранее Курсор писал, что Палестинскую автономию обвинили в преступлениях против человечности. Авторитетнейшая правозащитная организация мира призывает сократить финансирование служб безопасности ПА, включая палестинскую полицию, которая «играет центральную роль в репрессиях последнего времени».

Редакция нашего сайта сообщала, что республиканцы в Конгрессе осудили Байдена за модернизацию отдела по делам ПА. Сенатор Билл Хагерти, член палаты представителей Ли Зелдин и другие законодатели опубликовали заявление, осуждающее намерение администрации модернизировать отдел связи в Иерусалиме, сигнализируя о готовности разделить столицу Израиля.