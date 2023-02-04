В переговорах между администрацией тюрем и заключенными достигнут прогресс — ПА

Между палестинскими заключенными и администрацией тюрем было достигнуто «принципиальное соглашение».

Об этом заявил Тамер аль-Заанин, официальный представитель организации «Аль-Кудс», которая занимается делами заключенных по соображениям безопасности и мучеников, информирует портал inn.co.il.

Отмечается, что заявление было сделано на фоне возросшей напряженности в тюрьмах «из-за политики министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира».

Аль-Заанин сообщил, что на данном этапе существует проект договоренности, «в котором уточнены несколько пунктов». Целью является положить конец ситуации напряженности в тюрьмах, которая продолжается уже две недели, но договоренности между сторонами до сих пор не достигнуто.

В свою очередь директор информационного отдела Министерства безопасности по делам заключенных в Газе Ислам Абду сообщил, что «были достигнуты принципиальные соглашения и договоренности».

Соглашение якобы включает в себя «возвращение заключенных мужского и женского пола, находящихся в одиночных камерах, в их камеры, а также возврат всех предметов и оборудования, которые были конфискованы у них во время последнего безрассудного нападения со стороны тюремной администрации».

Абду также сказал, что руководство тюрьмы согласилось восстановить подачу электричества и воды в тюрьму Негева, разрешить заключенным совершать пятничную молитву и что теперь «мяч находится на стороне Израиля в отношении соблюдения всех условий безопасности».

Ранее Курсор сообщал, что Бен-Гвир приказал закрыть пекарни в тюрьмах безопасности Римон и Кциот, от которых арабские заключенные получали свежие питы и лафы. Он сказал, что политика министра состоит в отказе от льгот и послаблений террористам, которых заключили в тюрьму в Израиле.

«Лишить их «льгот», в которых может быть отказано по закону, и, конечно же, лишить их прав, которыми по каким-то причинам обладают только террористы, а не уголовные заключенные», ‒ сказал он.

Это возмутило террористов в Газе, которые пообещали обстреливать Израиль, пока Бен-Гвир не прекратит подобную деятельность.