В Петах-Тикве машина сбила 12-летнего мальчика

В Петак-Тикве 12-летний юноша травмы средней степени тяжести после того, как был сбит автомобилем на улицу Хацамту.

Об этом сообщает Maariv.

На место происшествия вызвали медиков MDA и парамедиков, которые оказали пострадавшему медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу с травмой головы.

Ранее в минздраве заявили, что ученику школы «Кугель» в Холоне мог случайно получить две вакцины одного типа вместо вакцин разного типа. Это произошло на прошлой неделе во время проведения плановой вакцинации против многих болезней, среди которых дифтерия, столбняк, коклюш и вирус папилломы человека.

После завершения всех процедур медики заметили несоответствие количества вакцинированных учеников и количества сделанных прививок. В минздраве немедленно начали расследование, а больше об этом инциденте узнайте в нашем материале.

«Курсор» сообщал, что 23 ноября, в среду, на озере Кинерет затонула лодка, на борту которой было шесть человек. К счастью, никто из не пострадал, потому что пассажиры сразу позвонили в полицию и сообщили, что терпят бедствие.

Правоохранители сразу отправились на место происшествие на лодке морской полиции, по дороге приказали людям надеть спасательные жилеты и ожидать их в задней части лодки. Полицейские прибыли за 8 минут и посадили людей в катер. В этот момент водное судно полностью погрузилось в озеро, а потому его не удалось спасти. Почему это могло произойти ‒ читайте здесь.