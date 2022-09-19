В Петах-Тикве водитель автобуса избивал школьниц: его попытались наказать их родители

Ультраортодоксальные евреи в Петах-Тикве утверждают, что водитель автобуса применял насилие в отношении учениц школы, которые были из-за этого в истерике.

Одному из родителей стало об этом известно и он решил проучить водителя, а другие попробовали вызвать полицию. Однако, агрессору удалось сесть в транспортное средство и сбежать.



Ранее мы рассказывали, что палестинец напал на полицейского и нанес ему ранения.

Также «Курсор» сообщал о том, что в Иерусалиме двух палестинцев осудили за терроризм и за другие преступления

Помимо этого, в школе Маалота отменят занятия из-за насилия матери ученика в отношении учителя. Женщине не понравилось то, как педагог обращается с ее сыном, а потому дергала ее за волосы, толкала и оскорбляла.