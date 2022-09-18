В школе Маалота отменят занятия из-за насилия матери в отношении учителя

Союз учителей объявил о том, что в понедельник закроет занятия на два часа в школе Мицпур ха-Савионим в Маалоте из-за насилия матери над одним из учителей.
Об этом сообщает inn.co.il.
Отмечается, что женщина, о которой идет речь, была недовольна обращением учительницы с ее сыном.
«Сегодня она пришла на территорию школы, потянула учительницу за волосы, толкнула и обругала. Педагог был доставлен на машине скорой помощи в больницу Нагарии с давлением и затрудненным дыханием. Заявление было подано в полицию», — говорится в сообщении.
Как сообщал Курсор, школа районного совета Лев ха-Шарон 1 сентября выгнала с занятия и отправила домой примерно 400 12-классников, потому что некоторые из них пришли в учебное заведение пьяными. Также они размахивали баннерами и бросались шариками с водой.
В администрации школы «Кирьят хинух Дрор» рассказали о существовании традиции старшеклассников, согласно которой школьники в последний день каникул устраивают вечеринку и развлекаются в течение всей ночи. Некоторые из учеников решили прийти в учебное заведение пьяными прямо с нее, из-за чего руководство решило выгнать всех 12-классников.
Также Курсор информировал о том, что в Восточном Иерусалиме за подстрекательство против правительства и ЦАХАЛа шесть учебных заведений лишились лицензий. Соответствующее решение было принято министерством образования.
Ранее Курсор сообщал, что с 1 сентября в школу пошли 14 600 детей, прибывших в Израиль в 2022 году. Эти показатели стали рекордными.