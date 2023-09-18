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В Петах-Тикве ввели новое наказание для водителей - что известно

10:38, Сегодня
Новости Израиля
руль, автомобиль фото
Фото: Pixabay
Скоро система появится в других городах.

Петах-Тиква стала первым городом Израиля, в котором водителей будут штрафовать за использование автомобильного клаксона без особой причины. В городе уже установили 60 специальных детекторов, которые будут измерять шум.

Об этом сообщается на Telegram-канале "Голос Израиля".

Такое решение было принято муниципальным советом. Детекторы шума подключены к городской информационной системе, которая будет получать сообщения о нарушениях уровня звукового шума в режиме реального времени. Она будет реагировать на звук клаксона, будет включать запись и отправлять ее инспектору, а тот, в свою очередь, проверять, было ли использование сигнала на дороге обоснованным.

Если же водитель использовал клаксон без веской причины, то ему выпишут штраф.

Скоро такая система появится и в других городах.

"Курсор" писал ранее, что в Израиле продолжается волна фишинга, не так давно граждан предупреждали о преступниках, действующих от имени "Почты Израиля" и "Битуах Леуми", а теперь призывают водителей быть осторожными и перепроверять сообщения от компании "Квиш 6".

Еще мы писали, что Управление финансовых рынков призвало общественность высказать свое мнение о возможности лишения водителей, находящихся в нетрезвом состоянии, права на получение страхового возмещения при аварии.

Напомним, что сотрудники израильской полиции задержали автомобилиста, который на шоссе 90, где разрешено передвигаться с максимальной скоростью не более 100 км/ч, установил своеобразный рекорд.

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