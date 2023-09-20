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В полиции Израиля сообщили о необычном инциденте с танком на севере страны

11:19, Сегодня
Новости Израиля
танк рф фото
Фото: depositphotos.com
Опубликовано соответствующее видео.

В полиции Израиля сообщили о необычном происшествии на севере страны. Так, с одной из армейских баз на севере Израиля угнали танк и через несколько часов поисков его нашли на пункте приема металлолома.

В заявлении полиции говорится, что сегодня ночью поступила информация от представителя министерства обороны о краже танка с военной базы ЦАХАЛа недалеко от мошава Эльяким.

После получения сообщения полицейские начали проводить обыски, и вскоре танк был обнаружен на территории складов в районе Ноф-аГалиль.

Между тем, в результате предварительного расследования обстоятельств дела есть подозрение, что танк не находится в рабочем состоянии и был украден с места происшествия по причинам, которые все еще выясняются.

Как уже говорилось, после обнаружения украденного танка в минобороны направили уведомление, и полиция начала совместное с ведомством расследование.


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