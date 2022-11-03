Подозрение на теракт на Храмовой горе: первые подробности и кадры

Сообщается о нападении с ножом возле Храмовой горы в Иерусалиме.

СМИ сообщают о попытке ножевого теракта в Старом городе Иерусалима, недалеко от Храмовой горы. Прямо сейчас медики и силы безопасности работают на месте происшествия.

פיגוע הדקירה בירושלים: המחבל שביצע את הפיגוע הוא באדר עאמר, בן 20, תושב בית חנינא@VeredPelman @carmeldangor pic.twitter.com/iB9s3n5Vyb — כאן חדשות (@kann_news) November 3, 2022

חשד לפיגוע בירושלים: שוטר נדקר ברגלו בשער הברזל בעיר העתיקה@SuleimanMas1 @VeredPelman pic.twitter.com/b8MzCrkVQ2 — כאן חדשות (@kann_news) November 3, 2022

Сообщается, что вооруженный ножом террорист напал на полицейских. в МАДА заявили, что один мужчина находится в состоянии средней степени тяжести, а еще один получил травму конечностей.

Причем отмечается, что один из пострадавших офицеров, по-видимому, ранен в результате выстрела, направленного в сторону нападавшего.

Террорист ликвидирован.

Handout photo of knife from police pic.twitter.com/ZBjA3ItAC3 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 3, 2022

Two reported lightly hurt in stabbing attack in Jerusalem's Old City. pic.twitter.com/VHgYEsFz3t — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 3, 2022

Нападение произошло на следующий день после автомобильного теракта в Бейт-Хороне, в результате которого был ранен офицер ЦАХАЛа. Военный открыл ответный огонь по нападавшему палестинцу, убив его.

Ранее Курсор писал, чтов ЦАХАЛе прокомментировали ночные рейды в Иудее и Самарии.