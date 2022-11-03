Подозрение на теракт на Храмовой горе: первые подробности и кадры

09:33, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
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Фото: Twitter/khaleejtimes

Сообщается о нападении с ножом возле Храмовой горы в Иерусалиме.

СМИ сообщают о попытке ножевого теракта в Старом городе Иерусалима, недалеко от Храмовой горы. Прямо сейчас медики и силы безопасности работают на месте происшествия.

Сообщается, что вооруженный ножом террорист напал на полицейских. в МАДА заявили, что один мужчина находится в состоянии средней степени тяжести, а еще один получил травму конечностей.

Причем отмечается, что один из пострадавших офицеров, по-видимому, ранен в результате выстрела, направленного в сторону нападавшего.

Террорист ликвидирован.

Нападение произошло на следующий день после автомобильного теракта в Бейт-Хороне, в результате которого был ранен офицер ЦАХАЛа. Военный открыл ответный огонь по нападавшему палестинцу, убив его.

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