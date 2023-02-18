В полиции создадут отдел для борьбы с подстрекательством к насилию в соцсетях и СМИ

По словам Коби Шабтая, полиция уважает свободу протеста в демократической стране, но в то же время проявляет нулевую терпимость к любому, «кто принимает участие в подстрекающих к насилию дискуссиях».

Начальник полиции Коби Шабтай распорядился создать специальную группу для борьбы с подстрекательством к насилию в «социальных сетях и любых других СМИ и платформах».

Об этом информирует портал inn.co.il.

Отмечается, что в состав группы войдут офицеры, занимающие различные должности в сфере расследований, разведки, кибербезопасности, а также в сотрудничестве с «другими правоохранительными органами и службами безопасности», включая представителей прокуратуры.

«Полиция Израиля уважает и допускает свободу протеста в демократической стране, но в то же время проявляет нулевую терпимость к любому, кто принимает участие в подстрекающих к насилию дискуссиях, которые нарастают в социальных сетях», — сказал Шабтай.

Отмечается, что работа группы совместно с представителями прокуратуры позволит сократить сроки обработки публикаций, в которых присутствует подстрекательство к насилию.

«Полиция Израиля не допустит насильственных высказываний или любых публикаций, подстрекающих к насилию и причинению вреда общественным деятелям или любому лицу. Пусть каждый человек знает, что его слова могут привести к насилию в отношении общественных деятелей, лидеров общественного мнения и простых граждан», — добавил начальник полиции.

Как сообщал Курсор, начальник полиции Коби Шабтай может лишиться поста, если не прекратит противостояние с министром национальной безопасности Бен-Гвиром. Об этом заявил депутат от партии «Оцма Иегудит» Цвика Фогель.

Сам Шабтай сказал на эту угрозу, что в Израиле есть закон, определяющий полномочия каждого должностного лица, и министр не может смещать с должностей офицеров полиции по своему произволу.

Ранее мы рассказывали, что высокопоставленный член террористической организации ХАМАС Абдель Рахман Шадид начал угрожать Израилю, потому что ему не по душе новая политика министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира в отношении террористов, заключенных в тюрьмах.