Коби Шабтай может лишиться поста начальника полиции — депутат

Начальник полиции Коби Шабтай может лишиться поста, если не прекратит противостояние с министром национальной безопасности Бен-Гвиром.

Об этом заявил депутат от партии «Оцма Иегудит» Цвика Фогель, информирует портал Israel Info.

Сам Шабтай сказал на эту угрозу, что в Израиле есть закон, определяющий полномочия каждого должностного лица, и министр не может смещать с должностей офицеров полиции по своему произволу.

«Подавать в отставку на почве несогласия с политикой министра Коби Шабтай, как видно, не собирается», — пишет издание.

Журналисты отмечают, что острая конфронтация между министром национальной безопасности и главами силовых структур вышла на поверхность во время недавнего совещания у премьер-министра Нетаниягу. Глава правительства устроил совещание в узком составе, пригласив из министров только Йоава Галанта и Итамара Бен-Гвира.

«Обсуждался вопрос о политике армии и полиции на палестинских территориях и в Восточном Иерусалиме в связи с приближающимся месяцем Рамадан, и Бен-Гвир оказался в полной изоляции: все участники совещания требовали прекращения полицейской операции в Восточном Иерусалиме, начатой по приказу министра, — по единодушному мнению экспертов, она лишь спровоцирует усиление волны террора», — информирует СМИ.

В свою очередь Бен-Гвир «отбивался, говорил, что главы служб безопасности ничего не понимают в борьбе с террором и настаивал на продолжении операции, которой он присвоил громкое наименование “Хомат Маген-2”.

«Начальник полиции несколько раз обращался к министру с рекомендацией прекратить операцию. Бен-Гвир упирается и пытается командовать полицейскими через голову начальника полиции, выходя за рамки своих законных полномочий», — сообщает портал.

Ранее мы рассказывали, что высокопоставленный член террористической организации ХАМАС Абдель Рахман Шадид начал угрожать Израилю, потому что ему не по душе новая политика министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира в отношении террористов, заключенных в тюрьмах.

Также «Курсор» сообщал, что возле города Модиин правоохранители во время осмотра автобуса нашли в отделении для багажа 30 арабских преступников.