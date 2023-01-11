В полиции выступили с важным заявлением в преддверии массовых митингов

В преддверии возобновления крупных протестов в предстоящие выходные против нового жесткого правительства Нетаниягу и его спорной политики израильская полиция, как сообщается, отвергла требования министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира ужесточить позицию полиции в отношении протестующих, блокирующих дороги или вывешивающих палестинский флаг во время митингов.

Бен-Гвир, лидер крайне правой партии «Оцма Иегудит», получивший беспрецедентный контроль над полицией в вопросах политики, во вторник провел встречу с комиссаром полиции Коби Шабтаем и другими высокопоставленными сотрудниками полиции в министерстве национальной безопасности, призвав их к более жесткому подавлению протестов.

Протестующие, выступающие против спорного плана коалиции по судебной перестановке, намерены провести в субботу еще более масштабный митинг.

В совместном заявлении израильской полиции и министерства национальной безопасности говорится, что Бен-Гвир хочет обеспечить отсутствие насилия в отношении офицеров во время демонстраций, но представители полиции заверили его, что они проведут приготовления, чтобы позволить протестам продолжаться до тех пор, пока они законны, но недопустимо причинение вреда офицерам или нарушение общественного порядка.

Однако полиция примет жесткие меры против «дикого подстрекательства, особенно когда оно использует нацистские образы», ​​говорится в заявлении.

Тем не менее, согласно новостям 12 канала, представители полиции отвергли требование министра занять более жесткую позицию в отношении протестующих, временно блокирующих дороги, заявив, что они планируют действовать сдержанно и не изменят текущую политику, пока демонстранты продолжают сотрудничать.

В сообщении говорится, что полиция отклонила еще одно требование Бен-Гвира о конфискации всех палестинских флагов в соответствии с изданной им новой директивой, запрещающей их вывешивание где-либо в стране. Сообщается, что полиция сообщила ему, что нет законных оснований для их конфискации, пока не происходит подстрекательства.

На акции протеста в минувшие выходные, которая, по словам организаторов, собрала около 10 000 человек, было замечено небольшое количество палестинских флагов.

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