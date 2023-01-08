«Я был шокирован»: Нетаниягу высказался о нашумевшем плакате с Левиным на митинге в Тель-Авиве

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу осудил плакаты, которыми размахивали на демонстрации левых в Тель-Авиве. На одном из них была использована нацистская символика.
«Вчера вечером я был шокирован, когда увидел ужасные плакаты на демонстрации левых, которые сравнивали министра юстиции с лидерами нацистов. Флаги ООП на демонстрации и плакаты с надписью «Освободите Палестину от сионистского колониального господства» — это дикое подстрекательство, которое не осудили ни оппозиция, ни основные СМИ. Я требую, чтобы все немедленно прекратили это», — сказал он.
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