«Я был шокирован»: Нетаниягу высказался о нашумевшем плакате с Левиным на митинге в Тель-Авиве

11:57, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: depositphotos.com

Плакат Ярива Левина с нацистской символикой СС на левой демонстрации в Тель-Авиве вызвал скандал.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу осудил плакаты, которыми размахивали на демонстрации левых в Тель-Авиве. На одном из них была использована нацистская символика.

«Вчера вечером я был шокирован, когда увидел ужасные плакаты на демонстрации левых, которые сравнивали министра юстиции с лидерами нацистов. Флаги ООП на демонстрации и плакаты с надписью «Освободите Палестину от сионистского колониального господства» — это дикое подстрекательство, которое не осудили ни оппозиция, ни основные СМИ. Я требую, чтобы все немедленно прекратили это», — сказал он.

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