«Я был шокирован»: Нетаниягу высказался о нашумевшем плакате с Левиным на митинге в Тель-Авиве

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу осудил плакаты, которыми размахивали на демонстрации левых в Тель-Авиве. На одном из них была использована нацистская символика.

«Вчера вечером я был шокирован, когда увидел ужасные плакаты на демонстрации левых, которые сравнивали министра юстиции с лидерами нацистов. Флаги ООП на демонстрации и плакаты с надписью «Освободите Палестину от сионистского колониального господства» — это дикое подстрекательство, которое не осудили ни оппозиция, ни основные СМИ. Я требую, чтобы все немедленно прекратили это», — сказал он.

תמונת יריב לוין עם סמל הSS הנאצי בהפגנת השמאל בת''א pic.twitter.com/m8xyOJZooU — יעקב בוריצקי (@BwryzqyY) January 8, 2023

רה"מ בנימין נתניהו בפתח ישיבת הממשלה: "הזדעזעתי. ראיתי את הכרזות הקשות אמש בהפגנת השמאל שהשוו את שר המשפטים למנהיג הנאצים. זוהי הסתה פרועה שעברה ללא גינוי מצד האופוזיציה או מצד ערוצי התקשורת המרכזיים. יש לעצור את ההסתה מיד" pic.twitter.com/Q0F2uJb8fn — חזקי ברוך (@HezkeiB) January 8, 2023

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