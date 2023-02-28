В Польшу поставят сотни израильских противотанковых систем

Польша планирует в ближайшее время заказать у отечественного производителя танков Hutę Stalowa Wola (HSW) более тысячи боевых машин пехоты Borsuk, оснащенных израильскими противотанковыми управляемыми системами Rafael Spike LR.

Об этом пишет издание Israeldefense.

По оценкам экспертов, объем закупок превысит десять миллиардов евро. Серийное производство может начаться на рубеже 2023/2024 года. БМП Borsuk призваны заменить находящиеся на вооружении польской армии устаревшие советские БМП-1.

Основным вооружением в дистанционно управляемой башне ZSSW-30 является 30-мм автоматическая пушка Mk44S Bushmaster II, дополненная 7,62-мм спаренным пулеметом. При угле возвышения от -9 до +60 градусов возможно поражение как наземных, так и воздушных целей. С правой стороны башни установлена ​​пусковая установка для двух противотанковых управляемых ракет Spike LR. Дальность до четырех километров, в автоматическом режиме до 4,5 км. Помимо экипажа из трех человек (командир, наводчик, механик-водитель) в корпусе могут разместиться до шести солдат с пехотным снаряжением.

Общая потребность в бронетранспортерах для польской армии оценивается более чем в 1500 машин. Это включает в себя другие варианты, такие как разведывательные, вспомогательные и эвакуационные машины.