В понедельник Лапид вылетает в Нью-Йорк: названы цели визита

Лапид выступит на заседании Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Его дипломатический визит в США будет включать встречи с премьер-министрами Турции, Великобритании, Греции.

В понедельник вечером премьер-министр Яир Лапид полетит в Нью-Йорк, где примет участие в работе Генеральной Ассамблеи ООН.

Выступление Лапида на Генассамблее ООН запланировано на четверг.

В рамках визита премьер-министр встретится с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Также запланирована встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

В Нью-Йорке премьер-министр пообщается с главами основных организаций еврейских общин Северной Америки и примет участие в ежегодной конференции организации FIDF. На мероприятии будут присутствовать около 500 основных сторонников организации, которая работает на благо солдат ЦАХАЛа, в том числе, предоставляя стипендии.

В состав делегации премьер-министра в Нью-Йорк войдут советник по национальной безопасности Эяль Хулата, генеральный директор МИД Алон Ушпиз, военный секретарь генерал-майор Ави Гил, министр обороны Аравия Гиль, генеральный директор канцелярии премьер-министра Наама Шульц и секретарь кабинета министров Шалом Шломо.

Их будут сопровождать посол Израиля в США Майкл Герцог, посол Израиля в ООН Гилад Эрдан и генеральный консул в Нью-Йорке Асаф Замир.

Ранее Курсор писал, что Лапид встретился с министром иностранных дел ОАЭ в США.

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