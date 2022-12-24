В поселении Шакед дом подвергся обстрелу

Ответственность за нападение взял на себя отряд «Дженин» организации «Исламский джихад».

В ночь на субботу террористы выпустили десятки пуль по поселению Шакед на севере Самарии.

Об этом сообщает портал Детали.

Отмечается, что несколько пуль попали в один из домов в поселении. Чудом обошлось без жертв. Силы ЦАХАЛа начали поиски стрелявших. Ответственность за нападение взял на себя отряд «Дженин» организации «Исламский джихад».

За последние месяцы населенный пункт Шакед подвергся обстрелу в пятый раз. В ноябре террористы из деревни Тура аль-Гарбия обстреляли один из домов в поселке Шакед. Два месяца назад пули попали в три дома.

Как сообщал Курсор, в ночь на субботу, 24 декабря, был застрелен 27-летний житель бедуинского поселения Тель-Шева в Негеве. Инцидент произошел, когда мужчина вместе со своей большой семьей находился в кемпинге на стоянке Раим.

Двое других молодых людей получили ранения средней степени тяжести в результате стрельбы. Предысторией события, во время которого по всему району было слышно множество выстрелов, по-видимому, является конфликт между семьями из бедуинской диаспоры.

Ранее Курсор информировал, что во вторник, 20 декабря, в Назарете произошла стрельба, в результате которой был смертельно ранен мужчина. Находившийся в той же машине двухлетний ребенок получил тяжелые ранения.

«Сотрудники полиции Северного округа начали расследование инцидента со стрельбой в Назарете. … Значительные силы полиции разыскивают виновных», — говорится в сообщении.

Позже стало известно, что 2-летнего мальчика, пострадавшего 20 декабря в результате перестрелки в Назарете, объявили мертвым.

Курсор ранее сообщал, что в Ярке неизвестный застрелил 53-летнего мужчину. Мужчина был обнаружен с огнестрельным ранением и был срочно доставлен в Галилейский медицинский центр.

Также сообщалось, что родственники одного из пациентов напали на врачей в больнице Рамбам. Родственники пациента, доставленного в онкологическое отделение больницы Рамбам, устроили драку с лечащим врачом и тремя медсестрами, которые совершали обход в отделении.

Помимо этого мы писали о том, что 3 ноября в Кирьят-Арбе тяжелое огнестрельное ранение получила 14-летняя девочка, которая вместе с подругой шла по улице. Пуля прилетела со стороны Хеврона.

На место происшествия вызвали медиков, которые увидели девочку без сознания, ее состояние было критическим. Пострадавшую срочно госпитализировали в медицинское учреждение «Хадасса Эйн-Керем» в Иерусалиме.