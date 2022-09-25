В преддверии праздников зафиксированы рекордные расчеты по кредитным картам: каких цифр достигли расходы

Израильтяне потратили с восьми до одиннадцати часов 25 сентября рекордные 350,8 млн шекелей. Максимальную сумму в 2,87 млн ​​шекелей потратили за одну секунду в 10:58.

Начиная уже с утренних часов Рош ха-Шана в Израиле наблюдается рост финансовой активности в сфере транзакций и покупок по кредитным картам.

По данным компании SBA, управляющей национальной системой платежей по кредитным картам, следует, что объем кредитных операций несколько раз превышал 14 500 операций в минуту.

С восьми до одиннадцати часов в системе «Шиба» были зарегистрированы расходы по кредитным картам на общую сумму более 350,8 млн шекелей.

Немного статистики: такие цифры на 18,1% превышают показатели в канун Рош ха-Шана 2015 года, а 6 сентября 2021 года между восемью и одиннадцатью утра были зарегистрированы расходы в размере 297,09 млн шекелей.

Агрегатор SBA заявил, что в утренние часы объем операций по кредитным картам был рекордным, иногда превышая 14 500 транзакций в минуту, а самая загруженная минута была в 10:58, в течение которой было совершено транзакций на общую сумму 2,87 млн ​​шекелей.

Ранее Курсор писал, что президент Герцог обратился к еврейскому народу перед Рош ха-Шана. В преддверии празднования Рош ха-Шана президент Израиля Ицхак Герцог пожелал израильтянам попасть в Книгу Жизни всем вместе как единый народ!

Напомним, Армия обороны Израиля сообщила о полной готовности к празднованию Рош ха-Шана.