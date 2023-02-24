В промзоне Петах-Тиквы с рабочим произошел трагический случай

Сегодня утром, 24 февраля, в промзоне Петах-Тиквы на одной из фабрик в результате производственной аварии скончался 50-летний рабочий.

Об этом пишет издание News.walla.

Трагический инцидент произошел в промышленной зоне Сгула. Мужчина был зажат станком и получил смертельные травмы. Парамедики службы «Маген Давид Адом» были вынуждены констатировать смерть пострадавшего на месте.

Сотрудники полиции начали расследование дела.

«Курсор» писал ранее, что во вторник утром, 21 февраля, на севере страны в городе Маалот-Таршиха 50-летнего рабочего сбил бетоновоз и от полученных травм мужчина скончался. Трагический инцидент произошел на строительной площадке.

Еще мы писали, что в региональном совете Бней-Шимон в Негеве 25-летний рабочий получил травмы средней степени тяжести. Медики оказали ему первую помощь и с ушибами конечностей эвакуировали в больницу «Сорока».

Напомним, что на строительной площадке в квартале Ганей-Яар в Лоде с рабочим произошел серьезный инцидент, в результате которого он получил травму. 30-летний мужчина упал с высоты 4 метров.

Читайте также, что в Гиват-Зеэве обрушились строительные леса высотой девять этажей. ЧП произошло на улице Ракефет. Под завалами нашли тело одного рабочего, четыре человека получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы в медицинское учреждение.