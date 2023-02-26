«В прошлый раз все закончилось убийством»: одна из партий подала жалобу в полицию на Нетаниягу

«Авода» заявила, что подала жалобу в полицию на премьер-министра Биньямина Нетаниягу за комментарии об «ответных ударах» по оппозиционным голосам.

«Сегодня вечером мы подали заявление в полицию с требованием провести расследование по факту подстрекательства», — написала в Твиттере лидер «Аводы» Мерав Михаэли, цитируя комментарии Нетаниягу о применении «кулака для удара».

Нетаниягу сказал вчера вечером, что его комментарии явно были метафорой борьбы с ложью.

«Нетаниягу снова подстрекает, снова вдохновляет насилие, — добавила Михаэли. — В последний раз, когда мы проигнорировали его подстрекательство, все закончилось убийством». Она имела в виду убийство в 1995 году Ицхака Рабина, когда Нетаниягу был лидером оппозиции. «На этот раз мы не позволим этому случиться», — написала она.

В пятницу партия «Ликуд» подала жалобу в полицию на бывшего премьер-министра Эхуда Барака («Авода») после того, как он призвал к гражданскому неповиновению в ответ на план судебной реформы.

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