В РААМ рассказали, будут ли работать с Нетаниягу

Депутат Кнессета Валид Таха говорит, что его партия будет работать над тем, чтобы предотвратить отмену программ для арабов, которых она достигла в уходящем правительстве.

Депутат Кнессета Валид Таха от РААМ сказал во вторник, что Биньямин Нетаниягу, как ожидается, сформирует «опасное правительство» для арабского общества, но в то же время объявил о намерении РААМ работать с правительством, чтобы сохранить достижения, которых партия добилась в уходящем правительстве.

В интервью Джеки Хуги на арабоязычном радио Ashhams Radio Таха подчеркнул, что в нынешнем Кнессете РААМ не будет частью коалиции или оппозиции. «РААМ всегда говорил, что не является членом какого-либо лагеря в Государстве Израиль. Мы сказали, что мы ни в чьем кармане. Мы не в правом кармане, и мы не в левом кармане. Мы ни в чьем кармане».

Он уточнил свои слова, сказав: «Как мы не будем типичной частью коалиции, так мы и не будем типичной частью оппозиции».

Таха отметил, что «есть оценка, что будет создано очень опасное правительство. Это очень опасно для страны в целом, опасно для арабского общества и опасно для существования Палестинской автономии».

В этом контексте Таха подчеркнул важность действий с использованием внепарламентских инструментов для свержения следующего правительства.

«По оценкам, это правительство будет плохим на всех уровнях. Поэтому ясно, что есть обязательство сделать так, чтобы следующее правительство не просуществовало долго. А для того, чтобы оно не просуществовало долго, нельзя действовать только против него в Кнессете, потому что оно имеет там большинство. Понятно что надо использовать другие инструменты чтобы поколебать доверие к правительству, потому что это правительство очень опасно для арабского общества, палестинского общества и всего региона», — сказал он.

Таха также сказал: «Понятно, что мы будем против поведения этого правительства, мы будем следить за ним и всячески пытаться сорвать его деятельность».

При этом Таха не исключил возможности переговоров со следующим правительством Нетаниягу, чтобы сохранить достижения РААМ в правительстве Беннета и Лапида: «Мы не говорим Нетаниягу, что он может на нас положиться, особенно в правительстве, членами которого являются Смотрич и Бен-Гвир, но мы говорим, что хотим сохранить достижения, достигнутые нашим обществом в прошлом году».

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