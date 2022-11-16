Палестинские группировки празднуют «героическое» нападение и клянутся продолжать «сопротивление» Израилю

Сообщается, что в некоторых частях Иудеи и Самарии, секторе Газа палестинцы праздновали нападение, раздавая сладости прохожим и водителям.

Несколько палестинских группировок высоко оценили террористический акт, совершенный во вторник на севере Иудеи и Самарии, в результате которого были убиты трое израильтян, заявив, что это подчеркивает неспособность израильских сил безопасности подавить «сопротивление». Фракции назвали нападение «героической операцией».

Палестинская администрация не прокомментировала нападение во вторник днем.

«Операция демонстрирует способность палестинского народа продолжать свою революцию и защищать мечеть Аль-Акса от ежедневных вторжений», — заявил представитель ХАМАС Абдель Латиф аль-Кану. Он имел в виду обычные посещения евреями комплекса мечети Акса и Храмовой горы в Иерусалиме.

ХАМАС и другие палестинские группы, в том числе ПА, регулярно описывают визиты как насильственные вторжения еврейских экстремистов.

«Непрекращающаяся агрессия против палестинцев и ежедневные штурмы мечети Аль-Акса будут встречены расширением ударов сопротивления», — сказал Кану.

Высокопоставленный представитель ХАМАСа Хишам Кассем сказал: «Героическая операция с ножом подтверждает, что сопротивление палестинцев продолжается». По его словам, недавние атаки стали признаком неспособности израильских сил безопасности разгромить террористов.

«Эскалация операций сопротивления в ее различных формах несет оккупантам четкий сигнал о том, что их угрозы не подорвут нас. Вместо этого угрозы укрепят решимость нашего народа и сделают его более готовым бросить вызов оккупации», — добавил он.

Палестинский исламский джихад (PIJ), вторая по величине террористическая группировка в секторе Газа после ХАМАС, приветствовала «героическую операцию».

«Мы благословляем эту смелую операцию в израильском поселении Ариэль, которая стала естественным и законным ответом на эскалацию преступлений оккупации против нашего народа. Это нападение свидетельствует о решимости палестинцев продолжать сопротивление с полной силой», — говорится в заявлении.

Народный фронт освобождения Палестины и Демократический фронт освобождения Палестины ООП также приветствовали нападение, заявив, что палестинцы продолжат свое «сопротивление».

Ранее Курсор писал, что Бен-Гвир призвал к смертной казни для террористов после теракта в Ариэле. «Это положит конец терроризму. Только железная рука остановит терроризм», — сказал он.

Теракт в Ариэле: как развивались события минута за минутой. Террористический акт, произошедший утром во вторник возле Ариэля, всколыхнул общественность Израиля.

Кроме того, стала известна личность террориста, убившего трех израильтян в Ариэле.

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