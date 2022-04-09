В Раате ночью произошла перестрелка между криминальными кланами

В сети появилось видео перестрелки между двумя криминальными кланами ночью в Раате.

Согласно информации, сегодня ночью в Раате произошла перестрелка между криминальными кланами. Причины конфликта неизвестны, также отсутствует информация о пострадавших.

Об этом сообщает телеграм-канал Израильские трудовые будни.

«Курсор» писал ранее, что в ЦАХАЛе рассказали, как террорист проник в Израиль.Начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави сообщил солдатам на военной базе Офер, что террорист, совершивший вчерашнее нападение в Тель-Авиве, перешел в Израиль через «стыковую зону» в Иудее и Самарии — район, расположенный к востоку от «зеленой линии».