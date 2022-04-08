Теракт в Тель-Авиве: в ЦАХАЛе рассказали, как террорист проник в Израиль

Начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави сообщил солдатам на военной базе Офер, что террорист, совершивший вчерашнее нападение в Тель-Авиве, перешел в Израиль через «стыковую зону» в Иудее и Самарии — район, расположенный к востоку от «зеленой линии».
В этом районе есть много брешей в заграждении, и в последние недели ЦАХАЛ направил тысячи военнослужащих, чтобы убедиться, что палестинцы не пересекают территорию Израиля нелегально.
Кохави сообщил войскам, что нападавший не должен был проникнуть в Израиль и что ответственность за предотвращение таких вещей лежит на ЦАХАЛе.
Ранее редакция нашего сайта писала, что Беннет выразил соболезнования семье третьего погибшего в результате теракта в Тель-Авиве.
Кроме того, мы сообщали, что полиция и ШАБАК раскрыли детали поимки террориста. Начальник полиции Коби Шабтай заявил, что израильские силы безопасности были полны решимости найти тель-авивского террориста «живым или мертвым».
Еще напомним, что отец виновника теракта в Тель-Авиве прокомментировал поступок сына.