В Тель-Авиве нашли расстрелянный автомобиль

На улице Хишберг в Тель-Авиве найдена обстрелянная машина.
Об этом сообщили на телеграм-канале.
«Террорист совершивший вчера теракт на улице Дизингоф, после этого ещё пытался совершить ещё теракт или возможно у него были сообщники, пока неизвестно», — написали администраторы канала.
Также в сети показали фотографию автомобиля.
Ранее редакция Курсора сообщала, что стала известна личность одного из погибших в результате теракта в Тель-Авиве.
Кроме того, наш сайт писал, что в Газе отреагировали на теракт в Тель-Авиве салютом.
Еще напомним, что в больнице Ихилов спасают четырех тяжело раненых в результате теракта.