В Тель-Авиве нашли расстрелянный автомобиль

Во время побега террорист, совершивший вчера теракт в Тель-Авиве, беспорядочно стрелял по машинам. Предполагается, что у него могут быть сообщники. Правоохранители ведут их поиск.

На улице Хишберг в Тель-Авиве найдена обстрелянная машина.

Об этом сообщили на телеграм-канале Израиль | Медиа Архив.

«Террорист совершивший вчера теракт на улице Дизингоф, после этого ещё пытался совершить ещё теракт или возможно у него были сообщники, пока неизвестно», — написали администраторы канала.

Также в сети показали фотографию автомобиля.

Ранее редакция Курсора сообщала, что стала известна личность одного из погибших в результате теракта в Тель-Авиве.

Кроме того, наш сайт писал, что в Газе отреагировали на теракт в Тель-Авиве салютом.

Еще напомним, что в больнице Ихилов спасают четырех тяжело раненых в результате теракта.