В Рахате неизвестные расстреляли 50-летнего мужчину

В медпункт бедуинского города Рахата в критическом состоянии был доставлен 50-летний мужчина с серьезным ранением от выстрела.

Об этом сообщает Walla.

В ночь на 4 марта по вызову на номер 100, медики Службы скорой помощи (МАДА) прибыли на место происшествия в 01:48 и попытались стабилизировать состояние пострадавшего. Однако, он скончался после доставки в больницу «Сорока» в городе Беэр-Шева.

Полиция начала расследование и выясняет подробности причинения тяжелой травмы. Дополнительные силы полиции были переброшены в Рахат. Оценку ситуации лично провел командующий Южным округом Нахшон Наглер.

Напомним, 1 марта в Рамле был убит 19-летний парень. Он был застрелен нападавшими, ворвавшимися в его дом. По информации полиции, это нападение могло быть операцией мести за январское убийство члена преступного клана Джаруши. Так, Идрис Акаше получил семь выстрелов, пребывая в своей постели. После того, как нападавшие скрылись, раненый был доставлен в медицинский центр имени Ицхака Шамира, где позже был объявлен мертвым.

До этого на шоссе номер 67, расположенной у арабской деревни Фурейдис, был расстрелян 20-летний водитель. Два человека на мотоцикле без номерных знаков подъехали к заправке, один из них выстрелил несколько раз в направлении водителя, который не успел даже выйти из машины, чтобы заправить ее. После нападения нападавшие уехали на мотоцикле. Раненого доставили в больницу в тяжелом состоянии. За его жизнь продолжают бороться врачи, а правоохранители расследуют инцидент и ищут виновников.