В районе Сдот Негев осколком ракеты ранило мужчину

В результате ракетного удара со стороны сектора Газа в районе Сдот Негев легкое осколочное ранение получил один мужчина.

Сегодня, 7 августа, в одном из населенных пунктов регионального совета Сдот Негев упала ракета, выпущенная из сектора Газа. В результате происшествия пострадал мужчина.

Об этом сообщает издание Times of israel.

Вражеская ракета упала во двор дома, где проживали иностранные рабочие. Согласно информации полиции, мужчина получил легкое осколочное ранение. На место инцидента приехала бригада «скорой» помощи (МАДА) и оказала ему первую помощь.

Отмечается, что на месте падения ракеты работают сейчас полицейские саперы.

«Курсор» писал ранее, что в прямом эфире арабского телеканала террористы в секторе Газа запустили ракету. Однако полетела она не в сторону Израиля, а упала и взорвалась рядом с местом запуска.

Еще мы писали, что Армия обороны Израиля показала видео неудавшейся атаки террористической организации «Исламский джихад», в результате которой погибли четыре ребенка в Джабалии.

Напомним, что в секторе Газа местные жители нашли неразорвавшуюся ракету. Многие из ракет, которые запускают в сторону Израиля террористы «Исламского джихада», сделаны в кустарных условиях, поэтому они не долетают даже до границы и убивают местных жителей.