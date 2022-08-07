Осечка ракеты террористов убила четверых детей в Джабалии: ЦАХАЛ показал видео

ЦАХАЛ опубликовал видео с радара, доказывающее, что дети в Джабалии погибли из-за осечки ракеты террористов.

Армия обороны Израиля показала видео неудавшейся атаки «Исламского джихада», в результате которой погибли 4 ребенка в Джабалии.

תיעוד הירי הרקטי הכושל של גא"פ בג'באליה pic.twitter.com/Qfyo8diRvR — וואלה! (@WallaNews) August 7, 2022

По данным органов здравоохранения ХАМАС, число погибших в результате операции в секторе Газа возросло до 32 человек, в том числе шестеро детей.

Израиль отрицает свою ответственность за гибель четырех детей в Джабалии прошлой ночью, заявив, что смертоносный взрыв был вызван ракетой, выпущенной палестинскими террористами, которая дала осечку.

Министерство здравоохранения ХАМАСа сообщает, что 215 человек получили ранения в Газе с начала операции «Рассвет».

Официальные лица Газы не сказали, сколько из общего числа убитых были связаны с террористическими группами.

Армия обороны Израиля сообщает, что среди погибших в результате многочисленных волн ударов по позициям и объектам, принадлежащим террористической группировке в секторе Газа, есть ряд боевиков палестинского «Исламского джихада».

По данным Армии обороны Израиля, с пятницы террористы выпустили по Израилю более 580 ракет.

«Курсор» писал, что Служба тыла напомнила, как вести себя при сигнале воздушной тревоги. Важно: соблюдайте инструкции поведения при тревожной сирене! Этим вы не только спасете жизнь себе и своим близким, но и поможете ЦАХАЛу.

Мы сообщали о попадании по фабрике Штраус в Сдероте: новые детали.