В Газе нашли неразорвавшуюся ракету

Появилось видео, на котором видно, как местные жители пытаются достать ракету из переулка. Судя по всему, она упала рядом с жилыми домами.

В секторе Газа местные жители нашли неразорвавшуюся ракету. Отметим, что многие ракеты, которые запускают в сторону Израиля террористы «Исламского джихада», сделаны в кустарных условиях. Многие из них не долетают даже до границы сектора Газа, другие падают прямо в городе, убивая местных жителей.

Об этом написали на телеграм-канале ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Также на канале показали видео, на котором видно, как жители города вытаскивают ракету из переулка.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что Австрия осудила ракетные обстрелы израильских городов. Представители министерства иностранных дел Австрии распространили заявление, в котором отметили, что осуждают ракетные удары по территорию Израиля со стороны сектора Газа.

Кроме того, Курсор писал, что жителям приграничных с Газой районов предлагают бесплатный отдых.

Еще напомним, что из Сдерота автобусами массово эвакуируют жителей.