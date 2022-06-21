В районе Тель-Авива временно меняют движение поездов

Между станциями Нетании, Тель-Авива, Лода и Реховота вводят в эксплуатацию электрифицированную линию железной дороги.

Специалисты намерены провести необходимые работы по подключению участка путей между станциями Нетании и Герцлии к железнодорожной сети электроснабжения. Поэтому будет временно отключено электричество на обширных участках, расположенных в округе Шарон, в Герцлии и Тель-Авиве.

Об этом сообщают «Детали».

С 21:00 23 июня до вечера субботы, 25 июня, а также с 21:00 30 июня до вечера субботы будет изменено расписание движения поездов:

станцию «Герцлия» временно закроют.

поезда на линии Иерусалим Ицхак Навон — Герцлия будут отправляться и прибывать на станции «Тель-Авив Савидор Мерказ». Поезда будут следовать без остановок на станциях «Тель-Авив Университ» и «Герцлия».

поезда на линии Беэр-Шева — Герцлия будут отправляться и прибывать на станции «Тель-Авив Савидор Мерказ». Поезда будут следовать без остановок на станциях «Тель-Авив Университ» и «Герцлия».

электрифицированная линия Ашкелон — Ришон-ле-Цион Моше-Даян — Тель-Авив — Герцлия в настоящее время будет обслуживаться дизель-поездами, которые будут отправляться и прибывать на станции «Раанана-Маарав». Маршрут будет без остановок на станции «Герцлия».

Кроме этого, возможно придется осуществить пересадку на станции «Тель-Авив Савидор Мерказ». Это будет зависеть от маршрута.

Кроме этого, временно отменены поезда №133 и №135.

Ранее Курсор писал, что израильтянам предложили пройти опрос по поводу общественного транспорта. Исследование Банка Израиля показало, что общественным транспортом израильтяне пользуются, в основном, от безысходности — те, кто не может содержать частный автомобиль или получить водительские права.

Наша редакция также сообщала о том, что в центральном Израиле продвинулись планы по созданию системы метро. Планы метро находятся в центре внимания, поскольку Израиль активно ищет транспортные решения. Линии в Тель-Авиве одобрены, но эксперт говорит, что «фантазийный проект» может не реализоваться и не решить проблему пробок.