Израильтянам предложили пройти опрос по поводу общественного транспорта

Исследование Банка Израиля показало, что общественным транспортом израильтяне пользуются, в основном, от безысходности — те, кто не может содержать частный автомобиль или получить водительские права.

В минтранспорта просят граждан пройти специальный опрос и поделиться своим мнением относительно общественного транспорта в стране.

В опросе приняли участие уже 118 тысяч человек.

В министерстве интересуются, что заставляет жителей садиться за руль собственного автомобиля, а не пользоваться общественным транспортом.

Примечательно, что исследование Банка Израиля показало, что чаще всего израильтяне пользуются общественным транспортом от безысходности. Так, автобусы и поезда выбирают тогда, когда не могут получить права или позволить себе свой автомобиль.

Опрос закончится через четыре дня. Результаты обещают показать общественности.

Пройти опрос можно по ссылке.

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