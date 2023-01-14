В Неот-Ховав шальная пуля убила глухонемого отца 8 детей

В пятницу, 13 января, в районе Неот-Ховав в Негеве шальная пуля убила 40-летнего Салима Муса Альхуашла, когда он вместе с сыном катался на квадроциклах. Это произошла прямо на глазах у ребенка, который находится в шоковом состоянии.

Об этом пишет Haaretz.

Парамедиков на место инцидента вызвали родственники, которые доставили раненого на заправочную станцию. Они пытались стабилизировать его состояние, но он был без признаков жизни. Оказалось, что мужчина с сыном попали в перестрелку между враждующими кланами. А учитывая, что Салим был глухонемой, он не слышал выстрелов. Его сын чудом остался жив, когда отца убили он побежал домой и рассказал о случившемся.

Сотрудники полиции начали расследование инцидента.

«Курсор» писал ранее, что в поселке Кохав-Яаков, недалеко от Рамаллы, произошло чрезвычайное происшествие. Шальная пуля попала в 6-летнего ребенка. Мама девочки отметила, что все произошло за секунду.

Еще мы писали, что в поселении Кирьят-Арба была ранена пулей в голову 13-летняя девочка. Врачам удалось спасти ей жизнь и стабилизировать ее состояние, сейчас подросток дома.

Напомним, что в арабской деревне Джиср аз-Зарка был ранен 13-летний подросток. Вместе с 9-летней сестрой он вышел из дома за пиццей, но получил ранение в грудь и был госпитализирован в больницу.