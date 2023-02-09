В Хевроне предотвратили попытку ножевого теракта: подробности

В четверг, 9 февраля, на военном блокпосту на перекрестке Аль-Фавар на юге регионального совета Хар-Хеврон была предотвращена попытка ножевого теракта.

Об этом пишет News.israelinfo.

Палестинец попытался нанести ножевое ранение военнослужащему ЦАХАЛа во время досмотра автомобиля. Злоумышленник был нейтрализован. Других жертв нет. Инцидент расследуется, и, согласно первоначальным подозрениям, это террористическая атака.

Подробности уточняются.

«Курсор» писал ранее, что в лагере беженцев в Дженине прогремел мощный взрыв. Он был «производственной аварией»: взлетел на воздух и загорелся автомобиль, который начинили взрывчаткой для совершения теракта против израильтян.

Ещё мы писали, что на перекрестке Тапуах рядом с Ариэлем (Иудея и Самария) произошел теракт. В рамках происшествия два человека получили ранения.

Напомним, что в среду, 8 февраля, в Армии обороны Израиля заявили, что намерены разрушить квартиру Хайри Алкама — террориста, который 27 января 2023 года убил семерых человек возле синагоги в Иерусалиме.

Читайте также, что представители израильской системы безопасности начали расследование теракта, произошедшего 27 января в Иерусалиме. Согласно их данным, террорист готовил нападение заранее. В Службе безопасности говорят, что на этот факт указывает важная деталь — умелое обращение террориста с оружием.