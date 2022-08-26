Нужен план нападения на Иран: о чем говорил Ганц с помощником Байдена

Министр обороны Бени Ганц сказал советнику президента США Джо Байдена по национальной безопасности, что Израилю «нужно», чтобы у США был надежный военный вариант против Ирана.

Об этом заявил журналистам в пятницу высокопоставленный израильский чиновник на фоне сообщений о возобновлении ядерной сделки.

По словам представителя министерства обороны, встреча между Ганцем и Джейком Салливаном в пятницу в Вашингтоне была «теплой» и «позитивной». Он сказал, что Ганц подчеркнул возражение Израиля против потенциальной сделки, которую Израиль считает «очень плохой».

Израильский чиновник предупредил, что ядерная программа Ирана значительно расширилась с 2018 года, когда тогдашний президент США Дональд Трамп вышел из так называемого Совместного всеобъемлющего плана действий. Чиновник сказал, что лично считает действия Трампа ошибкой.

Он отметил, что ситуация достигла точки, когда есть только два сценария: отсутствие соглашения, позволяющее Ирану постепенно расширять свою ядерную программу, или невыгодная сделка, которая не отвечает интересам Израиля.

Представитель министерства также сказал, что у Израиля есть две основные проблемы в отношении потенциальной сделки: так называемая оговорка об истечении срока действия сделки; и ослабление санкций, которое позволит Ирану увеличить финансирование своих доверенных лиц.

Чиновник добавил, что Израиль пытался максимально повлиять на сделку в определенных аспектах, но «на данный момент она далека от того, чтобы служить интересам Израиля, как он это видит». По словам чиновника, Израиль стремится сделать сделку «длительнее и прочнее».

Тем не менее, чиновник сказал, что возражения Ганца были положительно восприняты Салливаном. «Я думаю, что нас слушают», — сказал чиновник.

Израильский чиновник также сказал, что Израиль получил «хорошие намеки» от США о том, что Израиль по-прежнему будет иметь свободу действовать против Ирана, добавив, что независимо от того, будет ли подписано соглашение или нет, Иерусалим сможет продолжать свои усилия против всего, что он посчитает враждебным со стороны Ирана.

Ранее «Курсор» сообщал, что ядерная сделка все ближе: Иран отменил свой ультиматум.

Напомним, редакция писала, что США рассказали, с какой целью бомбили Сирию.