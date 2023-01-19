Полиция была в панике: в Реховоте произошел жуткий смертельный инцидент с подростком

Минувшей ночью 16-летний юноша прыгнул из окна десятого этажа и разбился насмерть.

У прибывших на место медицинских бригад не было иного выбора, кроме как констатировать его смерть.

Как пишет новостной портал Реховота, около 22:00 сотрудников полиции вызвали на улицу Эфраима Кацира, так как у людей вызвал подозрение парень, сидевший на подоконнике на десятом этаже.

Полицейские прибыли на место и как только вошли в вестибюль дома, то внезапно услышали грохот. Они обернулись и увидели, что позади них на землю упал 16-летний юноша.

Сообщается, что один из офицеров вскрикнул в панике и вызвал спасательные службы.

Члены семьи, прибывшие на место происшествия, не могли поверить своим глазам. Социальные работники оказывают им помощь.

Сегодня утром директор школы, в которой учился погибший, получил тяжелую новость о своем ученике. Социальные работники разговаривают с его друзьями, которые тяжело переживают трагедию.

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