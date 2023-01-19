В Эйлате мать вместе с сыном избили подростков: полиция рассказала детали

В среду, 18 января, в Эйлате 28-летний мужчина и его 50-летняя мать напали на подростков в возрасте 13 и 14 лет и избили их. Мировой суд отправил подозреваемых под домашний арест.

Об этом сообщает 12 канал ИТВ.

Конфликт между участниками инцидента завязался из-за автомобильной стоянки, расположенной возле многоквартирного дома. Мужчина и женщина избили школьников и нанесли им по голове несколько ударов палкой. Все это зафиксировали камеры внешнего наблюдения, которые установлены перед входом в подъезд.

На место инцидента приехали сотрудники полиции, которые задержали нападавших. Сейчас мать вместе с сыном отправлены под домашний арест. Основного подозреваемого не могут сейчас перевезти в КПЗ, потому что у него резко ухудшилось самочувствие и сейчас он находится в медицинском учреждении «Йосефталь». Расследование дела продолжается.

«Курсор» писал ранее, что 32-летний житель Ришон-ле-Циона напал на гостью мероприятия и сильно ее ударил. В результате нападения женщина получила перелом глазницы.

Еще мы писали, что 40-летний мужчина был задержан в Джиср аз-Зарка за нападение на жену и детей. Он угрожал им ножом, а после этого поджег автомобиль жены. В результате машина полностью сгорела.

Напомним, что двое подростков обвиняются в покушении на убийство за нанесение ножевых ранений 16-летнему мальчику в средней школе в городе Реховот в прошлом месяце.

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