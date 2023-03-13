В результате ДТП в Верхней Галилее травмы получили десять человек

В понедельник утром, 13 марта, у промзоны Мигдаль-Тефен, расположенной в Верхней Галилее произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали десять человек.

Об этом пишет издание Maariv.

По предварительным данным, на дороге по неустановленным обстоятельствам перевернулся микроавтобус. Двое мужчин получили ранения средней степени тяжести, а восемь других были травмированы легко.

На место ДТП прибыли парамедики (МАДА), которые оказали пострадавшим первую помощь, а после госпитализировали в медицинский центр Галилеи в Нагарии.

Полиция выясняет причины и обстоятельства происшествия.

«Курсор» писал ранее, что утром в понедельник, 13 марта, на перекрестке Мегидо взорвался автомобильный транспорт, в результате происшествия тяжелые ранения получил 20-летний водитель, житель деревни Салем. Сотрудники полиции в ходе расследования выяснили, что взрывное устройство было заложено за барьером на обочине дороги.

Еще мы писали, что в конце января возле Тель-Арада вспыхнул автомобиль. Тогда отравились дымом мужчина и 5-летний мальчик. Медики MDA и парамедики эвакуировали их в больницу «Сорока» в Беэр-Шеве. Состояние пострадавших врачи оценили как средней и легкой степени тяжести.

Напомним, что 26 февраля в районе горы Тавор произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого серьезные травмы получила женщина. Для ее эвакуации потребовался вертолет.