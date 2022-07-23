В результате стрельбы в Тире погиб мужчина, двое детей ранены

40-летний мужчина скончался от полученного огневого ранения во время оказания медицинской помощи в больнице «Меир» в Кфар Саба.

В городе Тира в своем автомобиле был тяжело ранен мужчина и двое его детей. Пострадавших доставили в медицинское учреждение «Меир», расположенное в Кфар Саба.

Об этом сообщает издание Jpost.

Известно, что на место происшествия приехала бригада «скорой» помощи (МАДА) и оказала 40-летнему мужчине первую помощь, включая сердечно-легочную реанимацию. Однако от полученных травм он скончался. Двое его детей (10 и 6 лет) были также ранены, один получил тяжелые травмы, а другой — ранения средней степени тяжести.

Сообщается, что семья была в автомобиле, когда по ним открыли стрельбу. Полиция начала расследование инцидента, мотив нападения на мужчину и его детей пока неясен.

Фельдшер МАДА Моршад Габалы отметил, что пострадавший мужчина, когда они приехали, был без сознания, он получил ранение в туловище и истекал кровью. Ему немедленно оказали медицинскую помощь и эвакуировали в больницу.

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