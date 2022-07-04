Подробности стрельбы в Дании: преступник стрелял наугад в оживленном торговом центре

Массовое убийство в торговом центре Дании совершил вооруженный психически нездоровый человек. В результате происшествия погибли трое людей, 30 человек пострадали.

Вооруженный преступник, убивший троих человек, открыл огонь в переполненном торговом центре и, видимо, действовал наугад.

Об этом сообщила датская полиция, которая практически исключила, что нападение могло быть «террористическим актом».

Полиция заявила, что преступник действовал в одиночку. Пока не названы мотивы воскресного нападения в одном из крупнейших торговых центров Скандинавии. Подозреваемый с винтовкой и ножом был быстро арестован, и главный инспектор полиции Копенгагена заявил, что 22-летний подозреваемый датчанин получил огнестрельное оружие незаконным путем: он был известен службам психического здоровья.

«Это был худший из возможных кошмаров», — заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, называя нападение «необычайно жестоким».

По словам инспектора полиции, трое убитых — 17-летний мальчик и 17-летняя девочка, оба датчане, и 47-летний русский мужчина. Еще четыре человека госпитализированы с огнестрельными ранениями и находятся в критическом, но стабильном состоянии. В общей сложности пострадали 30 человек, большинство в панической давке после выстрелов в торговом центре Field’s на окраине датской столицы.

Ранее «Курсор» сообщал о массовой стрельбе в столице Дании: есть пострадавшие. Полиция Копенгагена сообщила о том, что в торговом центре Филдс, одном из крупнейших в стране, произошла массовая стрельба. Одного подозреваемого задержали, однако его личность не раскрывается.

Мы также информировали, что появилось видео фатального нападения акулы на женщину. 68-летняя женщина была убита в результате нападения акулы у побережья Шарм-эм-Шейха, когда десятки ошеломленных туристов наблюдали за жуткой сценой.