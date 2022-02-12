В результате взрыва автомобиля между Рамлой и Лодом погибло два человека

Двое мужчин в возрасте 30 лет были убиты вечером в результате взрыва автомобиля на дороге, ведущей в район Дахмаша между Рамлой и Лодом.

Полиция проводит расследование на месте событий.

Сотрудники МАДА установили их смерть на месте и оказали медицинскую помощь еще одному пассажиру — 30-летнему мужчине, который получил ранения средней степени тяжести и был доставлен в больницу. Старший медик МАДА Ориан Шауль сказал, что когда они прибыли на место происшествия, там была суматоха.

«Мы видели горящую машину, рядом лежали трое мужчин около 30 лет, двое из них были без сознания, с очень тяжелыми системными травмами, без дыхания и пульса. мы должны были установить их смерть. Другой мужчина, около 30 лет, был в полном сознании, с травмами грудной клетки и конечностей. Мы оказали ему жизненно необходимую медицинскую помощь и эвакуировали его в больницу в удовлетворительном и стабильном состоянии».

Следствие установило, что во время взрыва в автомобиле находились три человека. Двое погибших еще не идентифицированы окончательно, один, вероятно, из Фордиса, а другой из Яффо . Инцидент мог быть несчастным случаем на производстве. Также есть вероятность, что пассажиры везли взрывчатку в автомобиле.

Напомним, что «Курсор» писал ранее о ДТП неподалеку от Иерихона, где 2 человека погибли, 5 получили ранения.

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