Полиция выдвинула объявление нелегалам, ворвавшимся в дом в Модине

Полиция выдвинула обвинения в отношении двух двадцатилетних нелегалов, арестованных на прошлой неделе при попытке ворваться в чужой дом в Модине.

Правоохранительные органы выдвинули обвинение нелегальным мигрантам, которые были пойманы при взломе дома в Модиине.

В ходе расследования разведслужбы в минувшие выходные, офицеры застали двух грабителей, когда они уезжали с двумя парами велосипедов, украденными с заднего двора. После непродолжительной погони полиция задержала подозреваемых, жителей территорий без прописки в возрасте около 20 лет.

Срок содержания под стражей подозреваемых был продлен в суде, и в соответствии с выводами расследования прокуратура израильской полиции в Центральном округе предъявила преступникам обвинительный акт и ходатайство о продлении их содержания под стражей до окончания судебного разбирательства.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что в Иерусалиме семидесятилетний пенсионер ограбил отделение почты.

Дерзкое ограбление почты совершил 70-летний иерусалимец, пришедший в одно из почтовых отделений столицы для получения пенсионного пособия. С почты он вышел не только с пособием, но и со 100 000 шекелей.

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