В Риме Нетаниягу посетил одну из древнейших еврейских погребальных пещер

Согласно проведенным исследованиям, пещеры были созданы примерно 1500-2000 лет назад

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу на прошлой неделе во время визита в Италию посетил одну из пяти древнейших еврейских погребальных пещер.

Как сообщают «Новости Израиля» в Telegram, эти пещеры являются одним из самых впечатляющих еврейских открытий в Риме, в них захоронены тысячи евреев.

О том, что есть пять погребальных пещер было известно ранее, однако в последние годы исследователи и раввины заинтересовались ими, чтобы сохранить их и воздать умершим должное уважение, которого они заслуживают согласно Галахе.

Сообщается, что одна из пещер находится в парке Вилла Торлония (в северной части Рима — ред). В данный момент там активно ведутся реставрационные работы.

По словам израильского эксперта по сохранению древностей Амира Джалеха, погребальный комплекс растянулся на 1,2 км. и в нем похоронено около 3800 человек.

Он сообщил, что все скелеты были на месте, и с исторической точки зрения и с точки зрения сохранения — было важно оставить их на месте.

Джалех, отметил что на протяжении многих лет эти могилы осквернялись, можно было видеть разбросанные на полу скелеты и черепа и сейчас главное позаботиться о захоронении и месте с точки зрения консервации, археологии, архитектуры и инженерии, а также соблюдать законы, касающиеся умерших, с точки зрения почитания умерших.

Эксперт добавил, что премьер-министр Израиля и те, кто его сопровождали, когда прибыли к погребальному комплексу, очень волновались.

Нетаниягу отменил, что пещера, которую он посетил — по-настоящему святое еврейское место.

Ранее «Курсор» писал о том, что археологи из Управления древностей проводили раскопки в Израиле и раскопали храм византийской эпохи.

Также стало известно, что во время раскопок на севере Израиля археологи нашли свидетельства черепной хирургии бронзового века.